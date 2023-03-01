Более 7 миллионов рублей выделят на установку антивандальных чугунных остановочных павильонов в Томске

Новые павильоны появятся на центральных магистралях города. Фото: Ксения Высотина

Восемь чугунных остановочных павильона установят в Томске в 2023 году. Из бюджета для оборудования строений выделили 7,2 млн рублей, рассказал руководитель департамента дорожной деятельности и благоустройства Николай Глебович на комитете городского хозяйства томской думы 1 марта.

Новые павильоны появятся в ряде знаковых мест - на въезде в Томск, на основных магистралях Кирова и Нахимова по чётным и нечётным сторонам, на площади Ленина у Театра драмы.

Стоимость одной остановки варьируется от 672 тысяч рублей до 1,2 млн рублей. Как объяснил Николай Глебович, строения “жёстко антивандальные”. Их невозможно сломать хулиганам и повесить объявления. Старые павильоны демонтируют и перенесут на другие остановки.

Напомним, в Томске в 2023 году отремонтируют семь улиц второй и третьей категорий.