Диетолог Кадырова раскрыла жителям Томска принципы здорового рациона в Великий пост

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В Томской области, как и по всей России начался Великий пост. Именно поэтому Главный диетолог краснодарского Министерства здравоохранения Лейла Кадырова перечислила изданию "ФАН", что можно и нужно есть постящимся.

Состав продуктов, которые люди рассчитывают потреблять до конца Великого поста, должны обеспечивать организм всеми необходимыми питательными веществами и витаминами. Поэтому обязательно в рационе должны присутствовать все важные для метаболизма нутриенты.

«То есть должно быть максимально много фруктов, овощей, круп разнообразных, не только манная, гречневая и яблоко. Важно, чтобы было достаточно бобовых, чтобы как минимум один раз в день (а лучше два раза) бобовые были на столе. Не подходит или не нравится красная фасоль, это может быть маш, турецкий горох, а можно заменить их на нут или хумус, приготовленный из нута — то есть самые разные блюда. Из бобовых можно приготовить горячие закуски, супы. Это могут быть и какие-то “намазки”, холодные блюда и так далее", - сказала эксперт.

Кадырова также отметила, что сейчас практически везде есть возможность по интернету поискать рецепты, книжки кулинарные почитать. В принципе, фруктов в магазинах достаточно разных: есть яблоки, груши, бананы. У многих хозяек есть заморозки с дач и огородов — тоже прекрасно используются замороженные ягоды, как и разнообразные домашние заготовки. Если квасите капусту, тоже прекрасный компонент для создания постных блюд, только сами квасьте, чтобы это был именно натуральный процесс квашения, тогда продукт принесет максимальную пользу. То есть важно не делать упор на булочки и гречневую кашку и не голодать.

Кроме того, крайне важно соблюдать питьевой режим, заострила она внимание на еще одном принципиальном моменте. Ведь многие испытывают проблемы с кишечником из-за резкой смены особенностей питания на время поста, вот организм и реагирует не так, как надо. К тому же повышенное количество клетчатки от растительной пищи может вызывать вздутие и другие отклонения от нормальной работы ЖКТ. Так что важно вводить повышенные нормы овощей и фруктов постепенно и обязательно выпивать достаточное количество питьевой воды в день.