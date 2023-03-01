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НовостиОбщество1 марта 2023 8:09

В Томске в 2023 году отремонтируют семь улиц второй и третьей категорий

Список территорий планируют дополнить весной
Дарья Черникова
Реконструкцию ряда территорий перенесли на 2024 год.

Реконструкцию ряда территорий перенесли на 2024 год.

Фото: Анна Ковалёва

В 2023 году в Томске планируют отремонтировать семь улиц и переулков второй и третьей категорий. На работу выделили около 200 млн рублей, заявил руководитель городского департамента дорожной деятельности и благоустройства Николай Глебович на комитете городского хозяйства городской думы.

В список попали улицы Каспийского, Олега Кошевого (от проспекта Фрунзе до Сибирской, далее к Достоевского), Полины Осипенко, Таврическая, Техническая. Переулки Урожайный и Дербышевского. К весне перечень доработают и могут дополнить проблемными участками, реконструкцию ряда территорий перенесли на 2024 год.

907 млн рублей направят на ремонт трасс по национальному проекту “Безопасные и качественные дороги”. Из них 590 млн выделили из областного бюджета, 317 - из городского. В начале марта власти объявят аукцион по поиску подрядчиков.

Напомним, Ратнер рассказал о ремонтных работах на Коммунальном мосту в Томске - готовность 52%.