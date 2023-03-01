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НовостиОбщество1 марта 2023 6:08

Дума Томской области разрешила изъятие аварийного и ветхого жилья, блокирующего строительство

Владельцам домов ненадлежащего качества выдадут соответствующий приказ
Дарья Черникова
Дома ненадлежащего качества, мешающие застройке, планируют изымать.

Дома ненадлежащего качества, мешающие застройке, планируют изымать.

Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

В Томской области депутаты Законодательной думы приняли поправки в региональный закон о комплексном развитии территорий, сообщили в пресс-служба ведомства. Теперь, согласно нормам, разрешили изъятие аварийного и ветхого жилья, блокирующего застройку, в целях комплексного развития территорий государственных или муниципальных нужд.

В перечень входят объекты индивидуального строительства, дачи, частные дома, признанные аварийными или имеющие ненадлежащее техническое состояние и отсутствие систем инженерного-технического обеспечения.

Как объяснила спикер областного парламента Оксана Козловская, критерии по изъятию установит региональный департамент строительства и архитектуры по соответствующему приказу.

Напомним, в Томске провалился пол в аварийном деревянном доме.