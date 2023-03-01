В ЕР предупредили об ответственности за срыв сроков проведения капремонта школ

Одиннадцать школ планируется капитально отремонтировать в 2023 году в Томской области, за каждой закреплено 3 депутата-единоросса. Фото предоставлено ТРО ВПП «Единая Россия»

Как сообщает сайт ER.ru, в 2023 году по программе капремонта должно быть отремонтировано 1527 школьных зданий. Контракты на проведение работ заключены чуть более, чем по половине объектов. До 20 марта необходимо завершить процесс определения подрядчиков во всех регионах-участниках программы, отметил Андрей Турчак, секретарь Генсовета «Единой России», на ВКС с Минпросвещения. При нарушении этого срока финансирование будет перераспределяться в другие регионы. В 1164 школах в этом году ремонт начнется, в 363 школах он продолжится.

Согласно информации, озвученной А. Турчаком, документация не размещена по 28 объектам в девяти регионах. Он призвал глав отстающих территорий «перетряхнуть и привести в чувство» свои команды.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил: в зоне риска находятся еще несколько регионов, где запланировано возведение новых школ, и попросил организовать партийный контроль по этим объектам. Он, в частности, сказал, что в Республике Дагестан таких насчитывается 27 из 43-х, в Пермском крае – 7 из 14-ти, в Калининградской области – 5 из 7. «Переносы на следующий год недопустимы, мы средства перераспределим на другие регионы», – заявил министр.

В свою очередь, секретарь Генсовета подчеркнул, что партии не нужны депутаты, должным образом не контролирующие работы и не выполняющие обязательств перед жителями. Он призвал представителей партии в преддверии выборов проанализировать итоги поделанной ими работы. «Кого мы будем поддерживать? Кандидата, который свои предвыборные обещания не выполняет? Дело не в выборах, а в детях, которые не могут начать образовательный процесс», - заявил Турчак. И сообщил, что при проведении предварительного голосования будет сделан анализ работы действующих депутатов (если они примут решение переизбираться). Кроме того, он отметил: кадровые решения примут по координаторам партпроектов, руководителям региональных исполкомов, в отдельных случаях – по секретарям реготделений партии.

В Томской области в 2023 году запланирован ремонт 11 учебных заведений по программе капремонта школ, рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательной Думе Томской области Александр Куприянец.

- Утвержден ремонт шести школ в Томске, трех в Асиновском районе и по одной в Зырянском и Молчановском районах. Это количество без учета переходящих объектов с 2022 года. Общая численность обучающихся в этих образовательных учреждениях от 4500 до 5000 человек. За каждой школой закреплены 3 депутата от партии – федеральный, региональный и муниципальный. Работает областной штаб родительского общественного контроля. Наблюдение за ходом ремонтных работ осуществляется силами партийных десантов в тесном сотрудничестве с главами местных администраций. Наша задача – не допустить срыва сроков, заявленных в документации. Готовности объектов к сдаче ждут учителя, родители и дети, так как от этого зависит безопасный и комфортный процесс обучения школьников», – подчеркнул Александр Куприянец.