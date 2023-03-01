В Томске к 10 октября планируют открыть двустороннее движение на Коммунальном мосту

Фото: Анна Ковалёва

К 10 октября 2023 года в Томске власти города планируют открыть двустороннее движение на Коммунальном мосту. Сегодня, 1 марта, и.о. мэра Томска Ратнер провел осмотр объекта.

"Ремонт опоры до 15 марта и сразу приступим к демонтажу ледовой дороги.10 октября по графику должно быть открытие двустороннего движения. Предлагайте план мероприятий, по которому сдвинем это влево к сентябрю, и подрядчик, и заказчик", - сказал глава города на выездом совещании.

Напомним, что ранее сообщалось о 52% готовности Коммунального моста к открытию.