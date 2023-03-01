В Томске разносят фейк о женщине с ядовитыми духами

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске местных жителей напугали фейком о ядовитых духах. По слухам, в городе гуляет женщина, которая отравляет людей неизвестным веществом.

"По улице ходят, предлагают понюхать парфюмерию. Дают людям бесплатно и небольшие флакончики", - рассказывает мужчина в одном из часто пересылаемых сообщений.

Как рассказывает издание "АиФ-Томск", в Роспотребнадзоре Томска не зарегистрированы случаи отравления духами. Также источник в правоохранительных органах подтвердил, что пересылаемые сообщения являются фейком и подобных случаев в Томске не было.