Жители Томска выкидывают новогодние елки с приходом весны

Фото: предоставлено для "КП-Томск".

В Томске местные жители прощаются с зимой окончательно. Сегодня, 1 марта, в первый день весны возле мусорных контейнеров замечаются последние предпосылки к новогоднему настроению.

"Вот так встречают весну на Партизанской", - прислала такое сообщение и фото читательница "Комсомольской правды - Томск" в редакцию.

Напомним, что в Томске начали убирать новогодние атрибуты. Наряженная елка и ледовые городки покидают Новособорную площадь. Это сделали из-за того, что ледовые постройки стали небезопасны в связи с потеплением.