Перед строительством третьего моста в Томске специалисты планируют реконструировать прилегающие автодороги

Для недопущения просчётов необходимо оценить автомобильные потоки и отремонтировать дороги. Фото: Ксения Высотина

В томской администрации проанализировали предыдущие проекты строительства третьего моста, в том числе планы советского периода, нулевых и вычисления “Сибмоста”, “Томгипротранса, “Индормоста”, сообщили в пресс-службе учреждения.

Как рассказал исполняющий обязанности начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска Сергей Чиков, старые схемы не учитывают активного развития жилищного строительства, современные требования к проектированию, транспортный трафик и строительство мостовых сооружений.

Для недопущения просчётов необходимо оценить автомобильные потоки, реконструкцию трасс, определить оптимальное место для створа моста и выполнить технико-экономическое обоснование.

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Томской области Владимиром Мазуром поручил региональным властям реализовать планы строительства третьего моста через реку Томь.

Напомним, глава Томска рассказал о будущем транспортной сети в городе.