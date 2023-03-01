На трассах Томской области с 1 апреля ограничат движение большегрузов

Допустимые нагрузки варьируются в зависимости от участка трассы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области с 1 апреля по 15 мая на 127 региональных и межмуниципальных трассах введут ограничение для тяжеловесного транспорта. Как объяснили пресс-службе администрации региона, ежегодные изменения направлены на машины с грузом и без него.

Поправки вступают в силу ради сохранения эксплуатационного состояния автомобильных дорог во время таяния снега. При продолжительном паводке ограничения могут продлить.

Допустимые нагрузки варьируются в зависимости от участка трассы. Полный перечень представили на сайте Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи региона.

Реорганизация не распространяется на перевозки пассажиров, продуктов, бытовых отходов, топлива, семян, почты, грузов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, поставки материалов для строительных работ и дорожно-строительной техники, транспорт органов исполнительной власти для военной службы.

Напомним, в Томской области начали работы по строительству Малого транспортного кольца за 5,5 млрд рублей.