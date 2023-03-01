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НовостиОбщество1 марта 2023 3:19

ДТП с двумя встречными автомобилями произошло в Томске 1 марта

В результате столкновения пострадал один человек
Дарья Черникова
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

1 марта около 07:00 в Томске на регулируемом перекрёстке на проспекте Ленина и переулке 1905 года столкнулись встречные автомобили Kia Soul и Toyota Land Cruiser, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по региону.

В результате ДТП пострадала 71-летняя женщина за рулём Kia. Пенсионерку госпитализировали для осмотра. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Правоохранители призывают водителей к безопасной езде, следить за дорожными знаками и выбирать соответствующую правилам движения скорость.

Напомним, участки с наиболее высокой концентрацией ДТП назвали в ГИБДД Томска.