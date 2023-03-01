В Томской области отменили проверку систем оповещения из-за хакерских атак 1 марта

В МЧС причиной отмены назвали хакерские атаки. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томской области отменили проверку готовности систем оповещения населения 1 марта. Планируемые запуски электросирен с замещением телеэфира перенесли на неопределённый срок, сообщили в пресс-службе администрации региона.

По информации МЧС РФ, испытания сдвинули из-за хакерских атак на инфраструктуру связи.

Ранее в регионе предполагали запустить громкоговорители и электросирены с замещением эфира общероссийских телеканалов 1 марта для проверки автоматизированной системы централизованного оповещения.