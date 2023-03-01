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НовостиОбщество1 марта 2023 1:23

Потепление и порывистый ветер: синоптики составили прогноз погоды на 1 марта в Томске

В Томске ожидается потепление и сильный ветер 1 марта
Дарья Черникова
Подует ветер со скоростью от двух до пяти метров в секунду, усилениями до 13.

Подует ветер со скоростью от двух до пяти метров в секунду, усилениями до 13.

Фото: Анна Ковалёва

В среду, 1 марта в Томске ожидается тёплая погода и осадки. Синоптики Gismeteo утром прогнозируют до -2 градусов. Днём температура воздуха составит 0.., +1 градус, ночью столбик термометра снова опустится до -2.

На небе - пасмурно, пройдёт снег с дождём. Подует ветер со скоростью от двух до пяти метров в секунду, усилениями до 13.

Максимальное давление - 747 мм.рт.ст., средние показатели относительной влажности - 80%.

Напомним, для «Томск САХа» пропишут нормативы уборки городских улиц.