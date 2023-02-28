Качество тюльпанов проверили в теплицах томского комбината

Фото: Россельхознадзор по Новосибирской и Томской областям.

В преддверии весенних праздников специалисты Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль и подтверждение фитосанитарной безопасности тюльпанов, что выращивают в томском тепличном комбинате. Как сообщили в надзорном ведомстве, смотрели, если ли карантинные вредители, нет ли заболеваний - ни тех, ни других в цветах не обнаружили.

Уточним, в тепличном комбинате выращивают 2,5 миллиона тюльпанов. Это больше 36 сортов (среди них и декоративные). Причем самых разных цветовых оттенков, много двуцветных.

Фото: Россельхознадзор по Новосибирской и Томской областям.

Процесс срезки цветов в тепличном комплексе идет полным ходом – до праздников совсем немного времени. А цветы еще нужно выморозить, составить в букеты и доставить в пункты продажи, чтобы они смогли порадовать томичек своей красотой и свежестью.