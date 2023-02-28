В Томске пенсионерка заплатила за спасение внука 145 тысяч рублей

Мошенники выбрали момент - позвонили старушке среди ночи.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Томская пенсионерка отдала мошенникам за «спасение внука» 145 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.
По предварительным данным, ночью 83-летней жительнице Советского района Томска позвонили на домашний телефон. Неизвестный мужчина сообщил, что ее внук стал виновником ДТП, в результате которого пострадала женщина. Для «решения вопроса» попросили денег. А после передали трубку «внуку», который подтвердил информацию.
Взволнованная женщина, поверив мошенникам, собрала 145 тысяч рублей и передала их курьеру, который приехал спустя короткое время.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники УМВД России по Томской области напоминают жителям: не спешите передавать денежные средства за спасение «попавшего в беду» родственника неизвестным людям! Сначала позвоните ему или его близким и убедитесь, что тот действительно нуждается в вашей помощи!
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