На дороги Томской области дополнительно выделили около 950 миллионов рублей

Большую часть выделенных средств потратят на реконструкцию и строительство дорог общего пользования. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почти 950 миллионов рублей выделили дополнительно на дороги Томской области – депутаты областной Законодательной думы внесли первые поправки в региональный бюджет 2023 года. Изменений два - увеличение расходов дорожного фонда и уточнение параметров верхнего предела государственного внутреннего долга.

В итоге общий объем расходов областного бюджета увеличился на 947 млн рублей, тем самым уменьшив профицит бюджета на эту же сумму. Изменения обусловлены увеличением расходов дорожного фонда:

- 178 млн - неиспользованный остаток дорожного фонда за 2022 год;

- 769 млн - доход дорожного фонда, поступивший в прошлом году сверх запланированного.

Перевыполнение плана по доходам регионального дорожного фонда получилось из-за уплаты акцизов на топливо, а также штрафов за нарушение ПДД. В итоге общий объем дорожного фонда Томской области в 2023 году составит 13,6 млрд рублей – на 3 млрд больше, чем в 2022-м.

Большую часть дополнительно выделенных средств планируют направить на реконструкцию и строительство дорог, а также покупку комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.