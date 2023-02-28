На НПС «Орловка» завершен проект по модернизации энергообъектов

Фото: "Транснефть".

«Транснефть - Западная Сибирь» провела модернизацию энергообъектов на нефтеперекачивающей станции «Орловка» в Томской области. Работы проводились для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения основного и вспомогательного оборудования нефтеперекачивающей станции (НПС).

Потребность в техническом перевооружении комплектной трансформаторной подстанции (КТП) была обусловлена окончанием допустимого срока ее эксплуатации. В ходе модернизации масляные трансформаторы КТП были заменены на новое оборудование - трехфазные сухие трансформаторы отечественного производства. Использование сухих трансформаторов обеспечивает высокий уровень безопасности людей, оборудования и окружающей среды. Кроме того, такой тип трансформаторов имеет более простую конструкцию защитного кожуха, съемные стенки которого позволяют без особых трудозатрат выполнять осмотр и техническое обслуживание оборудования в необходимые сроки.

В КТП были проведены удлинение и перекладка кабельных линий, смонтирована современная микропроцессорная защита энергооборудования. Обновлены системы отопления, кондиционирования, вентиляции здания закрытого распределительного устройства. Установлены современные светодиодные энергосберегающие светильники.

Также на НПС «Орловка» была выполнена замена щита станционного управления (ЩСУ) с 12 шкафами. Комплектная трансформаторная подстанция и ЩСУ оснащены усовершенствованными автоматическими выключателями, надежно защищающими от токов короткого замыкания.

После пусконаладочных работ новое оборудование было введено в эксплуатацию и в настоящее время функционирует в штатном режиме.