Для «Томск САХа» пропишут нормативы уборки городских улиц

Фото: соцсети "Томск САХ".

28 февраля в Томской городской думе прошло заседание комитета по бюджету, экономике и собственности, на котором депутаты предложили городским властям разработать для «Томск САХа» нормативы содержания улиц.

Так, народные избранники отметили, что муниципальное задание предприятия по уборке улиц Томска нужно пересмотреть из-за отсутствия в нем критериев оценки качества, объема и периодичности работ, а также системы штрафов. Или перейти на «ежесуточные задания».

Кстати, власти Томска уже формируют план-задание для дорожников ежедневно и с учетом имеющегося бюджета, а также погоды и состояния дорожно-уличной сети. В нем прописывают виды работ, место и сроки выполнения.

Кроме того, по рекомендации Счетной палаты городские власти разрабатывают нормативы по содержанию улиц первой, второй и третьей категорий. После этого станет понятно, сколько денег необходимо для их содержания.

Также в мэрии обсуждают возможность пересмотра схемы уборки улиц. Например, закрепить за «Томск САХ» только те дороги, по которым ходит общественный транспорт. Остальные будут приводить в порядок подрядчики, которых выберут районные администрации в результате торгов.

- В итоге у «Томск САХа» будет больше свободных ресурсов, и они смогут чаще убирать основные улицы, - отметил заммэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус.

Напомним, данное предприятие обслуживает более 253 километров городских улиц первой и второй категорий. На вывоз снега зимой 2022-2023 в бюджете заложили 32 миллиона рублей, при этом уборки, которая проводится, все равно недостаточно.

Хотя и здесь отмечаются положительные сдвиги. Например, количество штрафов ГИБДД за некачественную уборку снизилось. Со слов депутата гордумы, заместителя председателя комитета по бюджету, экономике и собственности Андрея Федченко, раньше их было около 40 миллионов, а сейчас 13,4 миллиона.

Критиковали народные избранники и неподготовленность дорожников к снегопадам. Они отметили, что живут в Сибири, но каждый снегопад парализует город, как будто проходит впервые.