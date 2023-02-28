В Томском УМВД острая нехватка сотрудников ППС и участковых

Средняя заработная плата полицейских - 32 тысячи рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской полиции наблюдают кадровый дефицит почти в 10%. Нехватка сотрудников наиболее ощущается в сфере патрульно-постовой службы и участковых уполномоченных, объяснил начальник регионального УМВД Демьян Лаптев 28 февраля на собрании областной думы.

В органах внутренних дел недостаток личного состава составляет 9,8%. Их них работников ППС - 10,2%, участковых - 10,6%. Средняя заработная плата полицейских - 32 тысячи рублей, офицеры получают 50 тысяч в городе, 55 - в регионах. По словам Демьяна Лаптева, правоохранители принимают меры для сохранения контроля за оперативной обстановкой и противодействуют криминалу.

Правоохранителям периодически начисляют стимулирующие выплаты. За 2022 год участковым выдали 11 млн рублей. 12-ю месяцами ранее сумма составляла 5,7 млн рублей. Начальник УМВД отметил, что в части субъектов страны для правоохранителей предусмотрены дополнительные перечисления из регионального бюджета. В Томской области инициативу не поддержали. Демьян Лаптев объяснил, что нежелание граждан трудоустраиваться в полицию объясняют несколькими факторами. Один из них - низкий доход на фоне сильной нагрузки.

Здания некоторых областных участков давно нуждаются в ремонте. Остро стоят проблемы в Советском и Кировском районах Томска, в пунктах Каргасокского, Колпашевского, Верхнекетского районах области.

Напомним, на дружинников и казаков муниципалитеты Томской области потратили 1,2 миллиона рублей.