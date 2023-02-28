Депутаты Томской областной думы изменили параметры бюджета региона на 2023 год

Сумма штрафов от нарушителей ПДД превышает 600 млн рублей в год. Фото: Анастасия Осипова

Поправки в бюджет Томской области на 2023 год внесли парламентарии Законодательной думы 28 февраля. Общий объём расходов депутаты увеличили на 947 млн рублей, на такую же сумму уменьшили бюджетный профицит.

Затраты увеличили для дорожного фонда путём остатков и доходов 2022 года. План перевыполнили за счёт штрафов по нарушениям ПДД и уплаты акцизов на топливо. Средства направят на реконструкцию и строительство дорог, покупку аппаратуры для фото и видеофиксаций нарушений правил дорожного движения. По словам спикера законодательной думы региона Оксаны Козловской, сумма штрафов от нарушителей ПДД превышает 600 млн рублей в год.

С учётом поправок прибыль составит 104,9 млрд рублей, включая неналоговые и налоговые доходы в 76,4 млрд рублей и безвозмездные поступления в 28,4 млрд рублей. Расходы зафиксировали в районе 100,9 млрд рублей, профицит - более 4 млрд рублей.

“Изменили верхний предел госдолга - он стал немного ниже. Профицит направим на выполнение соглашения с Министерством финансов России о контрольных цифрах, которых мы придерживаемся по объёмам наших заимствований", — объяснила Козловская.

Напомним, в Томской области сократят профицит бюджета на 1 млрд рублей.