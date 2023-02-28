В Томске убрали новогодние ели и ледовые городки

Фото: Ксения Высотина

В Томске начали убирать новогодние атрибуты. Наряженная елка и ледовые городки покидают Новособорную площадь. Это сделали из-за того, что ледовые постройки стали небезопасны в связи с потеплением, сообщает пресс-служба администрации города.

Мэрия рассказала, что силами подрядчика администрации Кировского района сегодня был демонтирован ледовый городок в Сквере студенческих отрядов, который стал небезопасен для посещения в связи с резким потеплением.

Помимо этого, елку также убрали возле здания администрации Томской области.