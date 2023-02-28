В Томской областной думе приняли поправки к закону о нормативах заготовки древесины для личных нужд

Древесину можно пустить не только для подачи тепла, но и на возведение жилья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 февраля в Томской областной думе приняли поправки в региональный закон о регламентировании заготовки древесины гражданами для личных нужд. Депутаты определили нормативы для одиночек и семей, в перечень нуждающихся добавили владельцев садовых домов, сообщили на заседании областной думы.

По словам председателя комитета по строительству Сергея Автомонова, дополнения улучшат качество услуг. Лесоматериалы выдают с учётом расположения. Для средней части региона - 25 кубометров на отопление в год, для северной - 37.

Древесину можно пустить не только для подачи тепла, но и на возведение жилья, ремонта, хозяйственных построек, коровников, изготовление волокуш. Комитет проверит исполнение законодательства для понимания количества возведённых домов из древесины, объяснила спикер областной думы Оксана Козловская. По её словам, из региона граждане подают заявки на строительство более сотни сооружений, однако в эксплуатацию здания не вводят.

Козловская объяснила, что человеку необходимо предоставить отчёт о готовом жилье. Если его не построили, то гражданину нужно рассчитаться за лесоматериалы.

В 2022 году в Томске произвели древесную продукцию на 25 млрд рублей.