Замгенпрокурора России Демешин поручил разобраться с проблемами нарушения прав граждан в Томской области

Фото: пресс-служба Управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.

28 февраля заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин провёл в Томске личный приём жителей с участием областного прокурора Александра Семёнова, губернатора Владимира Мазура, городских и районных прокуроров, представителей органов местного самоуправления и власти. Активисты сообщили о нарушениях их социальных прав, рассказали в пресс-службе Управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.

По словам горожан, органы местного самоуправления не спешат расселять жильцов аварийных домов. В Томске отсутствует благоустройство сквера “Героев Чернобыля” и пустует земельный участок после сноса здания. В одном из многоквартирных домов после пожара повредилась кровля, которую необходимо отремонтировать. Местные жители пожаловались на неисполнение решений суда о предоставлении квартиры ребёнку-сироте. Помимо этого, управляющая компания неправильно начисляет плату за ЖКХ. Томичи назвали и другие городские проблемы.

В сёлах Кожевниково и Парабель обратились к заместителю прокурора за помощью в связи с неэффективной газификацией населённых пунктов. Житель села Гусево Шегарского района отметил отсутствие уличного освещения.

В городе Асино для слабовидящих граждан отсутствует звуковое оповещение при проходе к центрам социальной поддержки населения и многофункциональному.

Дмитрий Демешин принял 15 граждан. Прокурору Томской области поручили организовать проверки, установить обстоятельства произошедшего и восстановить нарушенные права. Исполнение поручений взяли на контроль.

Напомним, председатель СК России Бастрыкин взял на контроль дело о непредоставлении новой квартиры семье из аварийного дома.