В России запущена регистрация на Госуслугах без СНИЛС

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ВТБ и Минцифры России запустили сервис, который позволяет регистрироваться на портале Госуслуг без СНИЛС. Банк при необходимости в режиме реального времени запрашивает информацию о номере свидетельства у министерства.

Регистрация на Госуслугах требуется для получения ряда банковских услуг, например, для перевода пенсии из одного банка в другой. Сотрудники банка в режиме реального времени отправят запрос в Минцифры России, данные поступают в банк по защищенным каналам связи. После прохождения необходимых процедур клиенту станет доступен весь функционал Госуслуг.

«Новое решение, запущенное банком совместно с Минцифры России, облегчит для людей взаимодействие с госсервисами и упростит доступ к государственным услугам в электронном виде без необходимости иметь СНИЛС под рукой», – комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.