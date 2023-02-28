СК РФ по Томской области сообщил о передаче уголовного дела Гурдина в суд

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В Томской области следственный комитет сообщил о передаче уголовного дела Гурдина в суд. Экс-замгубернатора обвиняется в организации и руководстве совершением растраты в особо крупном размере и использовании заведомо подложного документа.

Напомним, что в прокуратуре Томской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-заместителя губернатора региона Юрия Гурдина. Его обвиняют в организации растраты и использовании заведомо подложного документа, сообщили в ведомстве.

Следователи сообщили, что уже завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего заместителя губернатора Томской области в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ (организация и руководство совершением растраты, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч.5 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Уголовное дело в отношении исполнителя преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), рассматривается судом.