В Томске возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины в поселке Зональная Станция

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Полиция Томска уведомила о том, что возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в поселке Зональная Станция. Проводится следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

"Следователями СО ОМВД России по Томскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ. В совершении преступления подозревается 68-летний житель поселка Зональная Станция", - говорится в сообщении.

В полиции объяснили, что 26 февраля около 13 часов 20 минут на 1 километре автомобильной дороги «Подъезд к деревне Половинка» подозреваемый-водитель автомобиля ВАЗ 21041-30 утратил контроль над движением, транспортное средство совершило наезд на 39-летнего мужчину-пешехода.

Расследование уголовного дела продолжается.