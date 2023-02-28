В Томской области поддержат вынужденных переселенцев из Херсонской области

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В Томской области приняли закон о поддержке вынужденных переселенцев из Херсонской области. В аннотации к законопроекту сказано, что закон подготовлен в соответствии с Правилами предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации.

Уточнятся, что данная поддержка будет оказываться в целях финансового обеспечения мероприятий по предоставлению единовременных выплат на обзаведение имуществом и социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на постоянное место жительства в другие регионы.

В сообщении парламента области также сказано, что законопроектом закрепляется полномочие администрации Томской области по утверждению порядка по предоставлению единовременных выплат на обзаведение имуществом и социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов.

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