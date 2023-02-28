В Стрежевом отремонтируют теплоснабжение на сумму более 7,5 млн рублей

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В Томской области в городе Стрежевой отремонтируют теплоснабжение на сумму более 7,5 млн рублей. Капремонту подлежит участок трубопроводов в седьмом микрорайоне протяжённостью 1,2 тысяч погонных метров, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как уточняется, решение о предоставлении субсидии городскому округу Стрежевой приняла межведомственная комиссия по подготовке хозяйственного комплекса региона к зиме в рамках мероприятий по безаварийному прохождению отопительного сезона.

Аукцион по выбору исполнителя работ администрация Стрежевого объявит в ближайшее время.