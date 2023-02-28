Глава томского МВД призвал запретить продажу алкоголя в заведениях в многоквартирных домах

За 2022 год в регионе зафиксировали 2 588 правонарушений, совершённых под воздействием алкоголя. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Томске хотят запретить реализацию алкоголя в пунктах общественного питания в многоквартирных домах в ночное время. С заявлением о негативном влиянии спиртного на преступность выступил глава регионального МВД Демьян Лаптев на собрании Законодательной думы.

Он обратил внимание на обход предпринимателями закона о запрете продажи горячительных напитков в тёмное время суток. Некоторые бизнесмены в интернете подают уведомления об оказании услуг питания. Роспотребнадзор согласует инициативы без выезда на адрес сервиса. По словам специалиста, важно полностью наложить вето на реализацию спиртного в жилых дома.

"Прошу рассмотреть вопрос об установлении закона в Томской области о дополнительных ограничений - запрета розничной торговли алкогольной продукцией ночью при оказании услуг общественного питания в объектах, расположенных в многоквартирных домах", - объяснил Демьян Лаптев.

За 2022 год в регионе зафиксировали 2 588 правонарушений, совершённых под воздействием алкоголя, в каждом втором преступлении против личности подозреваемыми становились пьяные граждане, в 40% уличных грабежей злоумышленники без ценного имущества оставляли выпивших людей.

Депутат Марат Валеев предложил Демьяну Лаптеву оперативно решить проблему совместно с думским комитетом по законодательству, госустройству и безопасности.

Напомним, в 2022 году в Томской области насчитывалось более 5 тысяч хронических алкоголиков.