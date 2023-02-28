В Томске в суд передали уголовное дело в отношении бывшего замгубернатора Гурдина

Уголовное дело направили в Советский районный суд для рассмотрения по существу Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В прокуратуре Томской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-заместителя губернатора региона Юрия Гурдина. Его обвиняют в организации растраты и использовании заведомо подложного документа, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, с июля 2020-го по ноябрь 2021 года Гурдин создал преступную схему для растраты денежных средств из областного бюджета в пользу одной из коммерческих организаций. Финансирование выделяли на разработку и концепцию проекта «Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области».

Для реализации мошеннического плана бывший чиновник привлёк директора регионального фонда развития инвестиционной деятельности и проектного управления. Ему доверили бюджетные средства. После этого руководитель организации выплатил деньги коммерческой компании за организацию работ по завышенной стоимости. Таким образом областному бюджету причинили ущерб в сумме более 79 млн рублей.

Правоохранители выяснили, что при трудоустройстве на пост замгубернатора обвиняемый предъявил два диплома о высшем образовании, которые не получал в вузах.

Уголовное дело направили в Советский районный суд для рассмотрения по существу. Процесс в отношении исполнителя по факту растраты уже рассматривает суд.

Напомним, имущество экс-замгубернатора Томской области Юрия Гурдина на 273 млн рублей арестовано.