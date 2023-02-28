Томичам предлагают попробовать блюда татарской кухни в заведениях общепита 28 февраля

Всемирный день татарской кухни учредили в 2006 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

28 февраля в Томской области проведут мероприятия, посвящённые Дню татарской кухни. Праздник отметят в Томске, Северске, Чёрной речке, Стрежевом, Старокороткино, Новоисламбуль и доме культуры Кожевниковского района, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В области фестиваль отмечают второй год. По инициативе Центра татарской культуры, организации общепита предложат гостям традиционные национальные блюда.

Посетителям предлагают оценить еду в кафе “Чишмя” в деревне Чёрная речка, в пекрне “Жар-Свежар”, ресторане “Мясо и Вино”, кафе “Колобок.ру”, в столовой региональной администрации, в кафе “Оливье” Северска, столой “Северский Самовар”, столовой и пекаре “Лада”.

Всемирный день татарской кухни учредили в 2006 году. 28 февраля родился кулинар Юнус Ахметзянов. Он выпустил более десяти книг о татарской кулинарии. Именно в день рождения повара празднуют мероприятие.

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