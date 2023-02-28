В Томской области 1 марта планово проверят системы оповещения

Местных жителей просят сохранять спокойствие. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

1 марта с 10:10 до 10:45 в Томской области проведут комплексную проверку региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. В городе запустят громкоговорители и электросирены с замещением эфира общероссийских телеканалов, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Первую подачу сигнала “Внимание всем!” включат на акустических системах оповещения с помощью электронных и электрических сирен. В 10:43 на телевидении на одну минуту прервут вещание текстовым сообщением “Техническая проверка”. Изменения коснутся Первого канала, НТВ, России 1, Матч ТВ, Пятого канала, Культуры, Карусели, России 24, ТВЦ,ОТР, Радио России, Маяка, Вестей ФМ.

Как отметил заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов, тестирование громкоговорителей и сирен проведут во всех муниципалитетах.

Местных жителей просят сохранять спокойствие и не паниковать.

Напомним, власти Томска выделят около 900 тысяч для усиления безопасности школ.