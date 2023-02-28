Бутылку Coca-Cola пятилетней выдержки предложили томичам за 500 тысяч рублей

Житель Томска продает бутылку американской газировки за полмиллиона рублей. Фото: портал "Авито"

На портале бесплатных объявлений «Авито» появилось уникальное предложение от томского продавца. Мужчина предлагает купить у него одну бутылку Coca-Cola за 500 тысяч рублей. Об этом рассказал наш коллега из «МК в Томске».

Продавец объяснил, почему он готов отдать бутылку с американским напитком именно за такую цену. По его словам, товар является коллекционным – газировка разлита в 2018 году, поэтому имеет хорошую выдержку. Как заметил журналист, автор объявления на «Авито» должен был бы подумать о том, что возраст такого напитка не увеличивает его ценность. Выдержка повышает стоимость спиртного – коньяка или вина.

Еще летом 2022 года американский производитель решил приостановить реализацию Coca-Cola в России. Именно поэтому многие соотечественники накупили продукцию впрок. Некоторые их них стали накручивать ценник и также выставлять бутыки с газировкой на продажу в интернете. Кроме того, осенью 2022 года на прилавках томских магазинов появился казахский вариант напитка Coca-Cola. Цена одной бутылки составила порядка 300 рублей.

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