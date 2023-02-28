Томичам на заметку: в России могут ограничить единый срок краткосрочного пребывания иностранных граждан

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В МВД допустили ужесточение краткосрочного пребывания мигрантов в России. Как уточнили в министерстве внутренних дел, единый срок краткосрочного пребывания иностранцев в России могут ограничить 90 днями в пределах календарного года.

Издание ТАСС, побеседовав с прельстителями МВД России, отмечает, что проектом федерального закона "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства" предполагается установление единого срока краткосрочного пребывания иностранных граждан на территории РФ - 90 суток в пределах календарного года.

Уточним, что согласно действующему законодательству, срок временного пребывания в РФ иностранных граждан, прибывших в Россию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток (полгода). Непрерывный срок временного пребывания в России данной категории иностранцев также не может превышать 90 суток.