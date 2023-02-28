Томичам рассказывают о лечении и профилактике онкозаболеваний на специальном сайте

Специалисты объясняют, где лечиться в Томске и развеивают мифы о раке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О лечении и профилактике онкозаболеваний томичи могут узнать на портале “Школа пациента”. Ведущие медики и учёные региона не только ежедневно помогают больным, но и борются с ложной информацией.

В 2022 году проект запустили на грант министерства образования и науки "Генетическое и эпигенетическое редактирование клеток опухоли и микроокружения с целью блокировки метастазирования". Его реализует консорциумом "Genetic Research for New Oncology", возглавляет - Сибирский государственный медицинский университет.

Как рассказала куратор "Школы пациента" Анна Курносенко в беседе с РИА Томск, в программу включили создание лабораторий, стажировки, реализацию образовательных модулей. Материалы для “Школы пациента” готовят учёные и врачи НИИ онкологии Томского НИМЦ, СибГМУ.

Специалисты объясняют, где лечиться в Томске, развеивают мифы о раке, выводят на чистую воду шарлатанские и мошеннические методы борьбы с заболеванием, рассказывают о факторах риска, канцерогенезе, побочных эффектах после терапии, прогрессировании опухолей.

На сайте разрабатывают новый раздел с вопросами и ответами от специалистов. Вскоре любой желающий сможет уточнить информацию об интересующей его теме от квалифицированных врачей.

Напомним, об опасности появления родинок врачи предупредили томичей.