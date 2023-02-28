Заключенный житель Томска пожаловался на чрезмерную суровость приговора

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В июне 2022 года полиция задержала пьяного томича, который ехал на «Toyota Corolla». Он уже был привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Мужчина также был лишен водительских прав.

«Суд приговорил виновного к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев», - говорится в сообщении. Сам же водитель посчитал, что наказание для него подобрали слишком суровое. Он подал апелляционную жалобу.

В ходе разбирательства также выяснилось, что ранее томич привлекался и к уголовной ответственности за незаконное завладение чужими автомобилями. Проанализировав весь комплекс нарушений, судья заявил об устойчивом криминальном поведении мужчины. Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения. Приговор уже вступил в законную силу.

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