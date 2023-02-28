В Томске не состоялись торги имуществом электролампового завода из-за отсутствия заявок

Ламповую отрасль томские власти планировали сохранить в оптимизированном виде. Фото: Александр ГЛУЗ

Торги по продаже имущества обанкротившейся в марте 2022 года компании “Руслед” признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Фирма занимается производством электрических ламп и осветительного оборудования, сообщили на портале “Федресурс”.

В январе общество с ограниченной ответственностью выставило одним лотом на торги оборудование, двухэтажное здание в 366,6 квадратных метров, производственные помещения, склад, светодиодные лампы. Общая сумма - 34,3 млн рублей.

Фирмы “Руслед”, “Томский завод светотехники” (признали банкротом в 2022 году), “Современные источники света” входят в группу компаний LEADLight и принадлежат бизнесмену Вадиму Джунковскому и грузинскому ООО "Джео холдинг компания". Компании изготавливали лампы накаливания местного освещения и общего назначения, теплоизлучатели, светодиодные и декоративные лампы. Общий объём производства - более шести миллионов изделий в месяц.

Ламповую отрасль томские власти планировали сохранить в оптимизированном виде и встретиться с собственниками группы компаний, несмотря на банкротство.

В ноябре 2020 года бенефициару LEADLight Владислава Голубева заочно обвинили в сокрытии средств в крупном размере. Его самого объявили в розыск. По словам Голубева, он не может выехать в Росиию из Грузии из-за ограничительных мер.