В Томске 28 февраля синоптики обещают потепление до -1 градусов

Фото: Анна Ковалёва

В Томске 28 февраля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем ожидается снег. Информацию предоставил Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В регионе температура будет от -4…+1°С», - сообщают синоптики. Также ожидается облачная погода с прояснениями. «Днем с мокрым снегом, в отдельных районах гололедные явления», - сказано в сообщении.

В области и самом Томске ветер будет дуть южный 6-11 м/с. Синоптики также предупреждают о сильных порывах ветра, местами они будут достигать 20 м/с.

Читайте также Четверть рыбной продукции из Томской области увезли в Сибирь, на Урал, в Хакасию и на Алтай