Четверть рыбной продукции из Томской области увезли в Сибирь, на Урал, в Хакасию и на Алтай

Сбыт рыбной продукции из Томской области внутри страны вырос почти на 25%. Фото: Нигина БЕРОЕВА

Рыбодобывающие предприятия региона в 2022 году выловили почти 4,3 тыс. тонн рыбы. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, это на 526 тонн больше, чем в 2021-м.

В лидерах по объему вылова «Рыбозавод Парабельский» (359 тонн), «Колпашевский рыбозавод» (285 тонн) и «Томскрыба» Александровского района (224 тонны). Объем рыбопереработки тоже вырос - до 5280 тонн (+114 тонн).

Предприятия расширили и линейку продукции - изготавливают 25 новых видов. Доля местного сырья в структуре рыбопереработки достигла 45% - за счет увеличения вылова речной рыбы и открытия Александровского консервного завода. Кстати, в прошлом году завершили глубокую модернизацию бывшего рыбозавода «Бриз» (объем инвестиций составил около 50 млн рублей), ввели в эксплуатацию два новых рыбоприемных пункта в Кожевниковском и Александровском районах. Кроме того, перерабатывающие предприятия Томска, Томского и Копашевского районов обновили оборудование для глубокой переработки рыбного сырья, а также купили два рефрижератора общей грузоподъемностью 7 тонн.

Заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр отметил, что в 2022 году вырос сбыт рыбной продукции из региона и внутри страны - около 25% или более 1300 тонн.

- Продукция поставлялась в Новосибирскую, Кемеровскую, Омскую, Свердловскую и Тюменскую области, Хакасию, Алтайский и Красноярский края, - рассказал Андрей Кнорр. - В южных регионах России особый спрос на крупного леща, который является ценным видом рыбы. Там его вылов квотируется, поэтому в свежемороженом виде он успешно поставляется из нашего региона в Волгоградскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край.

Отметим, в рыбной отрасли сегодня работают 152 предприятия: 109 рыбопромысловых, 20 рыбоперерабатывающих и 23 рыбоводных.

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