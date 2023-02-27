В Томской области за последнюю неделю февраля в авариях пострадало 7 человек и 1 погиб

Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

С 22 по 26 февраля в Томской области в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 4 пешехода, один из которых погиб. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Так, 23 февраля около 17 часов в Томске на проспекте Комсомольском, 61 48-летний водитель «Лады Гранты» сбил мужчину. 48-летний пешеход, по предварительным данным, переходил дорогу по зебре со светофором. С травмами его доставили в больницу.

24 февраля в Шегарском районе около 6 часов вечера на 79-м километре автотрассы Томск-Каргала-Колпашево столкнулись два внедорожника. По предварительной информации, Mitsubishi Outlander под управлением 68-летнего водителя, выехал на встречку, где не разъехался с Toyota RAV4. В результате удара водителя «Митсубиши» и трех пассажирок «Тойоты» (50, 57 и 60 лет) госпитализировали с травмами.

На следующий день ДТП произошло в Колпашево. В половине девятого вечера на переулке Сергея Лазо, 6/12 «Тойота Камри» сбила пешехода. По предварительной информации, 35-летний мужчина шел в попутном с авто направлении, и 48-летний водитель его просто не заметил: на одежде пешехода не было световозвращателей. Пострадавшего увезли в больницу.

В Томском районе столкновение машин завершилось гибелью пешехода. 26 февраля около 13.30 на подъезде к деревне Половинка 68-летний мужчина потерял контроль над своей машиной «ВАЗ 21041-30» и сбил 39-летнего мужчину-пешехода, а потом въехал в стоящий на правой обочине ГАЗ САЗ 3507. От удара грузовик покатился и наехал на 32-летнего мужчину, который ремонтировал его, находясь под машиной. В результате происшествия 39-летний мужчина погиб, а второму потребовалась разовая медицинская помощь.