Две жительницы Томского района прописали в одной квартире 23 человека

Участковый Максим Осиновский. Фото: УМВД России по Томской области.

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Томскому району лейтенант полиции Максим Осиновский в ходе проверочных мероприятий установил факт фиктивной постановки на миграционный учет 23 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного МВД.

По предварительным данным, с июня 2022 года по февраль 2023-го две местные жительницы 56 и 20 лет (несудимые, кстати) незаконно прописали в личной квартире 23 человека из разных регионов страны. Жилье находилось в селе Моряковский затон. При этом проживание там не предоставлялось - квартира использовалась исключительно для оформления нужной в регионе прописки. За свои «услуги» женщины получали от 4,5 до 5 тысяч рублей.

Дознаватели ОМВД России по Кировскому району Томска возбудили два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.