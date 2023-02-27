В Томске из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 15 человек

Фото: ГУ МЧС России по Томской области.

27 февраля, в Томске, в пятиэтажке на Смирнова, 38/4, загорелся балкон на 4-м этаже. Как сообщили в ГУ МЧС России по Томской области, сообщение о возгорании на центральный пункт пожарной связи поступило в 13.47. На место выехали 4 машины с 29 сотрудниками МЧС.

К моменту прибытия первого подразделения огнем был объят весь балкон. В результате в квартире выгорели деревянные оконные рамы, частично обгорели стены, потолок и мебель. В квартире этажом выше огнем повредило пластиковые балконные рамы. Общая площадь пожара составила 25 м2.

Во время тушения пожара из дома эвакуировали 15 жильцов. Погибших и пострадавших от огня нет.

Пожар был ликвидирован в 14.19. Причины его возникновения устанавливают.

Фото: ГУ МЧС России по Томской области.