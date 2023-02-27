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НовостиОбщество27 февраля 2023 11:19

Жительница Томска отдала лже-сотруднику МФЦ около 900 тысяч рублей

Женщина поверила в легенду мошенников
Екатерина Яганова
Томичка поверила в легенду мошенников.

Томичка поверила в легенду мошенников.

Фото: Даниил ОПАРИН

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району Томска с заявлением о хищении денег обратилась 62-летняя местная жительница. По информации пресс-службы УМВД России по Томской области, женщина стала очередной жертвой мошенников.

По предварительным данным, ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником МФЦ. Он сообщил, что на имя томички мошенники оформили 12 кредитов. После этого ей тут же перезвонил лже-сотрудник правоохранительных органов, который убедил оформить несколько кредитов и положить полученные деньги на «безопасные ячейки». А все для чего? Чтобы преступников поймать!

Женщина, поверив в легенду, выполнила все указания мошенников. И в итоге лишилась около 900 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». А сотрудники УМВД России по Томской области снова напоминают: не совершайте финансовых операций по указаниям неизвестных звонящих лиц! Безопасных счетов не существует!