В Томске на участке улицы Тверской ввели одностороннее движение с 27 февраля

Томичей просят быть внимательнее во время поездки
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Томске на участке улицы Тверской по направлению от Усова до проспекта Кирова с 27 февраля организовали одностороннее движение, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Сотрудники департамента дорожной деятельности и благоустройства установили для автовладельцев предупреждающие дорожные знаки.
Томичей просят быть внимательнее во время поездки и учитывать информации перед планированием маршрута.
Напомним, в Томске изменят схему проезда транспорта на пересечении Иркутского тракта и 1-й Рабочей улицы.