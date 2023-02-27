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НовостиОбщество27 февраля 2023 10:36

В Томске на участке улицы Тверской ввели одностороннее движение с 27 февраля

Для автомобилистов установили соответствующие знаки
Дарья Черникова
Томичей просят быть внимательнее во время поездки

Томичей просят быть внимательнее во время поездки

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске на участке улицы Тверской по направлению от Усова до проспекта Кирова с 27 февраля организовали одностороннее движение, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сотрудники департамента дорожной деятельности и благоустройства установили для автовладельцев предупреждающие дорожные знаки.

Томичей просят быть внимательнее во время поездки и учитывать информации перед планированием маршрута.

Напомним, в Томске изменят схему проезда транспорта на пересечении Иркутского тракта и 1-й Рабочей улицы.