Томским школам и детским садам предлагают спасти деревья и сдать макулатуру на вторичную переработку

За килограмм собранного материала учреждениям выплатят 9,5 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках экологической акции “Спаси дерево” в Томской области с 1 марта начнут принимать макулатуру от школ, колледжей, детских садов, организаций дополнительного образований и культурных учреждений для дальнейшей переработки. Проект завершится 31 мая.

Мероприятие организует компания “Купец”. Сотрудники вывезут ненужные бумаги из Томска, Северска, Томского, Первомайского, Кожевниковского, Асиновского, Шегарского районов. Доставить отходы можно самостоятельно по адресу улица Ракетная, 19, строение 3.

Макулатуру отправят на вторичную переработку на отечественные заводы, объяснила менеджер компании “Купец” Анна Безбородова vtomske.ru. За килограмм собранного материала учреждениям выплатят 9,5 рублей. Позже ученикам и воспитанникам на эти средства купят подарки и проведут праздничные мероприятия. Победителям вручат почётные грамоты.

В 2022 году техникумы и школы сдали более 500 килограммов макулатуры. Некоторые компании собрали по пять тонн ненужных бумаг. Общий объём превысил 115 тонн. По словам организаторов, такое количество материала спасло от вырубки около 2,3 тысячи деревьев.

Напомним, в Томской области с 2023 года будет более 900 маршрутов патрулирования лесов.