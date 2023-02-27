О главных симптомах наркозависимости рассказала томский нарколог Юлия Краснятова

За три года в регионе возросло число первичных и повторных обращений в наркодиспансеры. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 27 февраля по 5 марта в России проводят Неделю профилактики употребления наркотических средств. К акции присоединилась Томская область. По словам врача психиатра-нарколога Юлии Краснятовой, зависимость - тяжёлое заболевание. Оно вызвано постоянным употреблением психоактивных веществ растительного или синтетического происхождения. После приёма препаратов, физическое и психологическое состояние человека нарушается.

За три года в регионе возросло число первичных и повторных обращений в наркодиспансеры, отметила эксперт в беседе с “МК в Томске”.

Первичные симптомы, по которым можно отследить зависимость близкого человека - вспыльчивость, раздражительность, нарушения сна и перепады настроения. Больной безучастен к семейным проблемам, у него появляется полное безразличие к внешнему виду, возникают проблемы с координацией и памятью.

Напомним, томич пытался провести килограмм наркотика в Россию.