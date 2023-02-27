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НовостиОбщество27 февраля 2023 9:26

В Томской области 89 человек заразились коронавирусной инфекцией 27 февраля

Специалисты предоставили данные за первую половину дня
Дарья Черникова
С начала пандемии медики зафиксировали 161 968 заболевших.

С начала пандемии медики зафиксировали 161 968 заболевших.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на утро, 27 февраля в Томской области выявили 89 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировали шестерых пациентов, сообщили на сайте “Стопкоронавирус.рф”.

51 человек выздоровел, умер один томич.

С начала пандемии медики зафиксировали 161 968 заболевших. Пошли на поправку 159 125 заражённых. Скончались 979 жителей региона.

Напомним, в Томской области зарегистрировали 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией 26 февраля.