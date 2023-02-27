Третий кадровый центр “Работа России” Томской области открыли в Северске

Первую организацию учредили в Томске, вторую - в Асине. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

27 февраля губернатор Томской области Владимир Мазур в Северске открыл кадровый центр “Работа России”, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Это третий модернизированный проект, работающий по стандартам национальной программы “Демография”. Первую организацию учредили в Томске, вторую - в Асине.

Как объяснил глава региона, в Послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин поставил цель - подготовить миллион высококвалифицированных работников для усиления экономики страны. Трудоустройство сотрудникам на предприятиях сельского хозяйства, промышленности и в других сферах обеспечат современной кадровой службой.

“Значимость Северска растёт для нашей области и страны. Здесь реализуют атомный проект “Прорыв”, создают рабочие места в компаниях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития", – подчеркнул губернатор.

Директор Северского центра занятости Лариса Попова познакомила Владимира Мазура с сотрудниками и показала ему сервисы и кабинеты учреждения.

Напомним, в Томской области появятся новые промышленные кластеры.