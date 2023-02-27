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НовостиОбщество27 февраля 2023 8:16

“Замерзала на улице в крови:” томские волонтёры спасают раненую собаку с парализованной лапой

На маленькую дворняжку напали агрессивные животные
Дарья Черникова
Фото предоставлено героем публикации для "АиФ-Томск".

Фото предоставлено героем публикации для "АиФ-Томск".

В Томске пенсионерка обнаружила на улице раненую и разодранную собаку. Дворняжка истекала кровью, её лапу парализовало из-за укуса другого пса. Женщина обратилась за помощью к волонтёрам, неравнодушные зоозащитники сразу выехали спасать хвостатого друга человека. Томичка завернула замерзающую собаку в пальто и передала общественникам. Животное назвали Соней и отвезли в ветеринарную клинику.

Как объяснила зоозащитница Ольга “АиФ-Томск”, на собаку могли напасть. Лапу спасти, вероятно, не удастся - на конечности перекусили нерв. Дворняга в лечебнице под наблюдением специалистов, ей оказывают квалифицированную помощь.

Помимо Сони, волонтёр курирует ещё несколько животных. Они в тяжёлом состоянии и ждут помощи. Помочь новому “найдёнышу” можно материально - переводом на “Сбербанк” по номеру телефона 8 961 889 8412 с пометкой “Соня”.

Напомним, жители Томска обнаружили в заброшенном сарае полумертвого пса.