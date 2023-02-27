Активность негативно прославившегося движения «ЧВК «Рёдан» в Томске не зафиксирована

Фото: группа "ЧВК РЕДАН" в сети "ВКонтакте"

Томские правоохранители не зафиксировали активность молодежного движения «ЧВК «Рёдан». Как сообщили представители регионального УМВД нашим коллегам из «АиФ-Томск», полицейские готовы к возможным скандалам со стороны сомнительной субкультуры.

Напомним, что новое неформальное движение «ЧВК «Рёдан» объединило подростков, назвавших себя «анимешниками». По данным СМИ, к частным военным компаниям субкультура отношения не имеет. Она известна благодаря дракам на территории торговых комплексов.

По словам самих участников движения, его название является шуточным и выбрано «для устрашения». Уточним, что в «Hunter x Hunter» (японской манге - комиксах) «Геней Рёдан» является преступной организацией. Ее символ - паук с цифрой «4».

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